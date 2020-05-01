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Sivas ve Tokat'ta 1 Mayıs'a sosyal mesafeli kutlama

Sivas ve Tokat'ta 1 Mayıs'a sosyal mesafeli kutlamaSİVAS ve Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü az sayıda sendikacının katılımıyla basın açıklaması apılarak kutlandı.

01.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:35
Sivas ve Tokat'ta 1 Mayıs'a sosyal mesafeli kutlama
SİVAS ve Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü az sayıda sendikacının katılımıyla basın açıklaması apılarak kutlandı. Katılımcılar koronavirüs nedeniyle sosyel mesafe kuralınu uyguladı.
Sivas'ta Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Koronavirüsten dolayı iptal edilen kutlama etkinlikleri nedeniyle basın açıklamasına katılımın az olduğu görüldü. Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında sendika üyelerinin sosyal mesafeye uydukları ve maske taktıkları görüldü. Basın açıklamasına KESK üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun da katıldı.
Grup adına basın bildirisini okuyan KESK Dönem Sözcüsü Özgür Baştürk, koronavirüs salgını süresi boyunca işten çıkarmaların önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Salgın sürecinde, temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışma acilen durdurulmalıdır. İşten çıkarmalar yasaklanmalı, ücretsiz izin dayatmasından vazgeçilmelidir. Çalışanlara ücretli izin verilmeli, işsizler için koşulsuz işsizlik maaşı ödenmeli, küçük esnaf ve çiftçi desteklenmelidir. Özelleştirmelere son verilmeli, özelleştirilen kamu kurumları yeniden kamulaştırılmalı, kamusal politikalar hayata geçirilmelidir. Sosyal mesafeye mecbur kalmamak için sosyal koruma ve sosyal devlet politikaları hayata geçirilmelidir. Kamusal hizmetler parasız, nitelikli, ulaşılabilir, bilimsel ve anadilinde olmalıdır " dedi. Basın açıklamasının ardından grup 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganıyla alkışlayarak kutladı. BELEDİYE İŞÇİSİ ÇALIŞTI
Tokat'ta ise KESK üyelerinden oluşan 5 kişilik grup Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, 1 Mayıs'la ilgili döviz ve pankart açtı. Sloganlar atan 5 kişilik grup, sosyal mesafe kuralına uyarak 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Basın açıklamasının yapıldığı sırada belediye temizlik işçisi de meydandaydı. Havanın yağışlı olmasından dolayı meydanda yer yer biriken su birikintilerini dağıtan görevli, yerdeki çöpleri temizledi. 1 Mayıs'ı kutlamak için toplanan grup basın açıklamasının ardından dağıldı. Sivas ve Tokat’ta 1 Mayıs’a sosyal mesafeli kutlama

Kaynak: DHA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, 1 Mayıs, Sivas, Tokat, Güncel, Haber

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