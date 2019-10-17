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Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personeli Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirildi

Sivas Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğolkoç, Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personelinin Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda...

17.10.2019 16:28Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personeli Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirildi
Sivas Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğolkoç, Sivas ve Tokat'tan 40 sağlık personelinin Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirildiğini bildirdi.
Moğolkoç yaptığı yazılı açıklamada, TSK personelinin ve yerel halkın sağlık tedbirlerini almak için 30 UMKE personeli ile 10 ambulans ve helikopter personelinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapacağını belirtti.
Harekat kapsamında 6 UMKE aracı, 2 kara ambulansı ve 1 helikopter ambulansının bölgeye hareket ettiğini aktaran Moğolkoç, "Bakanlığımızın vermiş olduğu görevlendirme doğrultusunda sağlık kadromuz, cephe gerisinde ve sınır hattında halkın, askeri personelimizin canlarına herhangi bir zeval gelmemesi için harekat alanındaki bölge ve mobil hastanelerimizde görevlerine başlamışlardır. Başta askerimiz ve görev yapacak olan sağlık ekiplerimizin de harekat sonrası ailelerine, memleketlerine sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz. Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman neferleriyle." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Sivas, Tokat, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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