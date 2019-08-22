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Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

22.08.2019 12:34 Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas'ın Kuzey'i ve Yozgat'ın Kuzeydoğu bölümlerinde saatte metre kareye 25 ila 50 kilo arasında yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Ani su baskınları, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve yıldırım düşmesi gibi durumlara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. - SİVAS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yozgat, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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