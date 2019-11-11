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Sivas yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi

Yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildiSİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı kapsamında geçen yıl çıkan yangında zarar gören alana, "ay-yıldız" şeklinde oluşturulan projeyle 35 bin fidanın dikildi.

11.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:14
Yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi
SİVAS'ın ilçesinde, '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı kapsamında geçen yıl çıkan yangında zarar gören alana, "ay-yıldız" şeklinde oluşturulan projeyle 35 bin fidanın dikildi.
Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 25 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği zarar gören bölgeyi yeniden düzenleyerek fidan dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturulan alandaki fidan dikimine Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Osman Epsileli, Koyulhisar Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya ile ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Sivas yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi

Koyulhisar, Güncel

Kaynak: DHA


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