Sivas yarıyıl tatilinin gözdesi 'yıldız dağı'

Yarıyıl tatilinin gözdesi 'Yıldız Dağı'SİVAS'ta, yaklaşık 5 yıl önce hizmete alınan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yaklaşın yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyenlerin gözdesi oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, Orta Anadolu'nun en gençi kayak merkezinin yarıyıl tatilinde yüzde 100'lük rezarvasyon oranına ulaştığını söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin desteğiyle 2014-2015 kış sezonundan itibaren hizmet verilmeye başlanan kayak merkezinde, 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alıyor. Sivas"ın kuzeyinde yer alan, 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı eteklerine kurulan merkez, Sivas'a 58, Tokat 'a 78, Amasya'ya 192 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hafta sonunu eğlenceli ve kayak yaparak geçirmek isteyen Sivaslılar ve çevre illerden gelenler, Yıldız Dağı'nda doyasıya eğleniyor. Yaklaşan yarıyıl tatili için de şimdiden rezervasyonlar doldu.'KONAKLAMA TESİSLERİMİZ TAMAMEN DOLDU'Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olduğunu belirterek, "Kısa zamanda çok büyük mesafeler kat ettik. Yıldız Dağı, Sivas'ın parlayan bir yıldızı, ülkenin büyük bir değeridir. Burası ile ilgili çok yoğun çalışmalar yapmaktayız. Çocuklarımız ve gençlerimize yönelik kayak kültürü oluşturmak adına yoğun eğitim programları gerçekleştirmekteyiz. Kayak akademisi ve spor kulübü kurduk. Bunun üzerinden de çocuklarımızı ulusal, uluslar arası ve bölgesel yarışmalara katılıp bizleri gururlandıracak çocuklar yetiştiriyoruz. 2018-2019 sezonunda 193 bin kişi bu tesisi ziyaret etti. Bu seneki hedefimiz ise yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret etmesi. Gün geçtikçe hem hizmet kalitesi, hem de buraya gelen kayakçı kalitesi artmaktadır. Birçok yerde kar sorunu varken, sorun yaşamayan birisi Yıldız Dağı. Pistlerin kalitesi ve alanın güzelliği ile örnek bir tesis. Bir hafta sonra sömestr tatili geliyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Şu an itibariyle konaklama tesislerimiz tamamen doldu. Günübirlik anlamında herkesi buraya bekliyoruz. Buradaki temel gayemiz, bu bölgeye hizmet etmek, bölgenin muhabbetini kazanmak. Ardından ulusal ve uluslar arası bir pozisyon kazanmaktır. Şu an misafirlerimizin yaklaşık yüzde 35'i Tokat'tan gelmektedir. Tokat ile yaptığımız bağlantı yolu bizim için çok büyük bir kazanım oldu. Sivas bu bölgenin gözdesi oldu" dedi.Tesisin hem en modern hem de Türkiye'nin en ucuz kayak merkezi olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Biz istiyoruz ki her kesimden tüm halkımız bu imkanlardan yararlansın. Bu yüzden Türkiye'nin en ucuz kayak merkezi Sivas'ta diyebiliriz" dedi.Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen vatandaşlar ise kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, tesisi çok beğendiklerini dile getirdi.