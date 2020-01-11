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Sivas yıldız göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttuSİVAS merkeze bağlı Yıldız beldesi yakınlarında bulunan Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

11.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:24
Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
SİVAS merkeze bağlı Yıldız beldesi yakınlarında bulunan Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Kentte son günlerde yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. 'a 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız Beldesi yakınlarındaki sulama amaçlı kullanılan gölette soğuk havadan etkilendi. Sularının azaldığı görülen göletin yüzeyi bölgede günlerdir sıfırın altında seyreden soğuk hava nedeniyle tamamen buz tuttu. Gölet, doğal bir buz pistini andırdı. Göletin yüzeyinde yaban ördeklerinin dolaştığı görüldü. Kartpostallık manzaralar oluşan gölet havadan drone ile de görüntülendi.
Sivas yıldız göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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