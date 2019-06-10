SİVAS Yol kenarındaki lavanta tarlasına yoğun ilgi

Yol kenarındaki lavanta tarlasına yoğun ilgi
SİVAS'ın Şarkışla
ilçesinde yol kenarında bulunan lavanta tarlası bölgeden geçenlerin ilgisini çekiyor. Tarla kenarında duranlar bol bol fotoğraf çektiriyor.
Şarkışla ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan lavanta tarlası yoğun ilgi görüyor. Kendiliğinden yetişen lavantaların görüntüsü yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar araçlarını durdurarak lavantaların arasına girip fotoğraf çektiriyor. Günlük yaklaşık 500 aracın durakladığı alandaki lavantalar kokusu ve görüntüsüyle ilçeye renk katıyor.
Kaynak: DHA
Şarkışla
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