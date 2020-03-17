Sivas-Yozgat kara yolu ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Sivas-Yozgat kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma açıldı.
17.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:12
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Sivas- Yozgat kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma açıldı.
Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda aracın mahsur kalmasının ardından bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan kara yolunun Sivas istikameti ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.
Öte yandan Sivas il merkezinde ise aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda aracın mahsur kalmasının ardından bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan kara yolunun Sivas istikameti ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.
Öte yandan Sivas il merkezinde ise aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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