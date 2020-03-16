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Sivas-Yozgat kara yolunda ulaşıma kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı.

16.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:28
Sivas-Yozgat kara yolunda ulaşıma kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas- Yozgat kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı.
Ekipler, kara yolunun Sivas istikametini yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Yozgat, Sabah, Sivas, Güncel

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