SİVAS Zurna ile canlı yayın yaptı, istekleri çaldı

Zurna ile canlı yayın yaptı, istekleri çaldıSİVAS'ın Gürün ilçesinde yaşayan Zekeriya Yılmaz (43) sosyal medya hesabından zurnasıyla canlı yayın yaparak, kendisine gelen istek parçalarını çaldı.

25.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:52
Zurna ile canlı yayın yaptı, istekleri çaldı
SİVAS'ın Gürün ilçesinde yaşayan Zekeriya Yılmaz (43) sosyal medya hesabından zurnasıyla canlı yayın yaparak, kendisine gelen istek parçalarını çaldı.
Gürün ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalışan ve amatör olarak zurna çalan Zekeriya Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlama nedeni ile insanların evlerinde sıkılmasını önlemek için zurnasıyla yayın yaptı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Zekeriya Yılmaz, izleyicilerin kendisine gönderdiği yorumlardan istek parçalarını alarak sırayla tek tek çaldı. Kendisine gelen sorulara da cevap veren Yılmaz'ın yayınını yüzlerce kişi ilgiyle takip etti. Yılmaz, birbirinden güzel parçaları zurnasıyla çalarak, izleyenlere neşeli anlar yaşattı. SİVAS Zurna ile canlı yayın yaptı, istekleri çaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zekeriya Yılmaz, Gürün, Güncel, Haber

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