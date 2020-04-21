Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti

Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsettiSİVAS'ta yaşayan Kapkın ailesinin evlerinde odayı süsleyerek törenle 23 Nisan kutladıkları video izleyenleri gülümsetti.

21.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:06
Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti
SİVAS'ta yaşayan Kapkın ailesinin evlerinde odayı süsleyerek törenle 23 Nisan kutladıkları video izleyenleri gülümsetti.
23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı yaklaşırken, bu yıl koronavirüs nedeni ile tören yapılamayacak olması üzüntüye neden oldu. Buna karşın bayramı evde de olsa kutlamak isteyenler kendi alternatiflerin geliştirdi. Sivas'ta yaşayan ve belediyede çalışan Mehmet Emin Atıf(35) ve Sevinç Cansu Kapkın(31) çifti, oğulları Mustafa Eymen(7) ve Mahir (1) ile birlikte evde kutlama yaptı. Evin salonunu bayraklar ile süsleyen aile, oyuncakları da sandalyelere oturtarak seyirci yaptı. Marşların çalındığı programda Kızılırmak İlkokulu 1/C sınıfında okuyan minik Mustafa Eymen oluşturulan kürsüden 23 Nisan şiiri okudu. Daha sonra ise çocuklar anneleriyle birlikte köpek balığı dansı yaptı. Görüntüler izleyenleri gülümsetti. Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Dünya Sağlık Örgütü’nden ’Virüs laboratuvarda üretildi’ iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un’un durumu çok ağır Haberler
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul’da iki mahalle riskli alan ilan edildi Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haberler
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Haberler ›› Güncel ››Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:06: DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 232'nci gün - Haber 14:06: VAN Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyor- - Haber 14:06: MUĞLA-Bodrum'da ilkokullu miniklerden 23 Nisan klibi - Haber 14:06: Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16 kişi yakalandı - Haber 14:05: Antalya Valisi: "Süreç bittiğinde uçurtmalar uçuracağız" - Haber 12:30: Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor - Haber 11:46: Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu - Magazin 10:45: Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber