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Sivaslı Devlet Hastanesinin ihalesi mayıs ayında yapılacak

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Sivaslı Devlet Hastanesinin ihalesinin 21 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

17.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:51
Sivaslı Devlet Hastanesinin ihalesi mayıs ayında yapılacak
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Sivaslı Devlet Hastanesinin ihalesinin 21 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.
Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında Uşak'a birçok hastanenin yanı sıra il sağlık müdürlüğü binası, toplum ve aile sağlığı merkezleri sağlıklı yaşam merkezi, 112 binalarını kazandırdığını belirtti.
Bu yıl içinde Ulubey Devlet Hastanesi ek hizmet binasının da yapılacağını bildiren Güneş, şunları kaydetti:
"Sivaslı hemşehrilerimizin dört gözle beklediği 8 bin 600 metrekare kapalı alanı, ikisi acil olmak üzere 16 polikliniği, 5 yataklı diyaliz ünitesi ve iki ameliyathanesi, içinde tuvaleti ve banyosu olan bir veya iki kişilik nitelikli odaları olan ve ayrı acil girişi olan 30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanemizin ihalesini 21 Mayıs 2020'de yapacağız. Uşağımıza, Ulubeyimize ve Sivaslımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde Uşağımıza yatırımlara devam edilmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Sivaslı, Uşak, Güncel
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