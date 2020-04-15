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Sivaslı emekli bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki emekli Mustafa Kılıç, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:06
Sivaslı emekli bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki emekli Mustafa Kılıç, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Kılıç, Ramazan Bayramı öncesinde hesabına yatırılan bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için Vefa Destek Grubu İletişim Hattı'nı aradı.
Eşiyle birlikte yaşayan Kılıç'ın Esentepe Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, parayı kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu yaşlı adama teslim etti.
Mustafa Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Memleketimiz için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Bize aldığımız aylık yetiyor da artıyor bile. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bu kara bulut üzerimizden gidecek." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Sivas, Güncel
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