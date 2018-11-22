Sivaslı Firma Metal Tozundan Motor Parçası Üretti Volvo'ya Sattı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:02



22 Kasım 2018 Perşembe 11:02

MERVE TOPUZ - Sivas'ta bir firma metal tozlarını sıkıştırıp presleyerek ürettiği küçük motor parçalarını dünyaca ünlü otomotiv firması Volvo'ya satmaya başladı.Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 32 bin metrekaresi kapalı 130 bin metrekare alanda faaliyet yürüten Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ), Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania gibi dünyaca ünlü firmalara, otomobil, ağır vasıta, lokomotif ve gemi jeneratörlerinin motorlarında kullanılan eksantrik mili (kam mili) tedarik ediyor.Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde yeni kurulan toz metalürjisi alanında da faaliyet göstermeye başlayan ESTAŞ, son olarak metal tozlarından imal ettiği motor parçalarını Volvo'ya gönderdi.ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metal tozlarını sıkıştırıp, presleyerek ürettikleri küçük motor parçalarını daha önce ithal ettiklerini söyledi.Bu parçaların çok geniş bir uygulama alanı olduğunu anlatan Mavuş, "Bizim de yerli üretim otomobilimiz büyük ihtimal elektrikli olacak. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber motorun içinde buna benzer işlemesi zor küçük parçalar olacak. Biz burada onları üretiyor ve tedarik ediyor olacağız. Şimdiden hazırlıklarımıza başladık." diye konuştu."Volvo grubuna ihracat yapıyoruz"Mavuş, bu tozların farklı kaynaklardan elde edilen elementler olduğunu dile getirerek, "Burada kullandığımız tozların yüzde 50'si dış, yüzde 50'si iç kaynak. Elde etmek istediğimiz ürünün sertlik ve aşınma dirençleri belirleniyor, hangisini elde etmek istiyorsak metalürji mühendislerimiz tarafından hazırlanıyor. Tozdan sonra önemli kısım bunun sıkıştırılmasıdır, sıkıştırıp presleyerek kullanıma uygun hale geliyor." dedi.Yerli otomobilde de kendi ürettikleri bu parçaların kullanılmasını amaçladıklarını dile getiren Mavuş, şöyle konuştu:"Yerlilik oranlarını artırmak için kendi müşterilerimize de bu parçaları vermeye başladık. Şu an da burada ürettiğimiz parçalar sadece motorun içerisine giriyor. Otomobilin içerisinde 3 bin parça var, bunların bazıları elde edilmesi zor parçalar, onlar buradan çıkmış olacak. İlk hedefimiz kendi yerli ve milli otomobilimizin piyasaya çıkmasıyla orada yer almak. Bunun dışında içten yanmalı motorlarda da şu anda Volvo grubuna ihracat yapıyoruz. Bu parçaları ilk olarak Volvo grubu kullanmaya başladı."Mavuş, metal tozundan ürettikleri motor parçalarını eksantrik miliyle çalışan parçalarda da kullanmayı planladıklarını söyledi.