Sivaslı güreşçiler 3 madalya kazandı
Erzincan'da yapılan "Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarına" Sivas'ı temsilen katılan sporcular 3 madalya kazandı.
12.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:06
Erzincan 'da yapılan "Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarına" Sivas 'ı temsilen katılan sporcular 3 madalya kazandı.
Erzincan'da düzenlenen "Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları" tamamlandı. Merkez Spor Salonu'nda yapılan ve 3 ayrı minderde gerçekleştirilen müsabakalara, Ankara ve İstanbul'un da aralarında yer aldığı 29 ilden 250 sporcu katıldı.
Serbest stilde gerçekleştirilen müsabakalarda, 16-17 yaş grubunda 10 sıklette mindere çıkan sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti. Sivas'ı temsilen müsabakaya katılan Sivas Güreş Eğitim Merkezi sporcuları derece yapmayı başardı. 80 kiloda M. Furkan Güneş altın madalya kazandı. 2 Bronz madalyanın daha kazanıldığı maçlarda Sivas ekibi kente 3 madalya ile döndü.
Sıkletlerinde dereceye giren sporcular, 22-26 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmeye hakkı kazandı. - SİVAS
Erzincan'da düzenlenen "Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları" tamamlandı. Merkez Spor Salonu'nda yapılan ve 3 ayrı minderde gerçekleştirilen müsabakalara, Ankara ve İstanbul'un da aralarında yer aldığı 29 ilden 250 sporcu katıldı.
Serbest stilde gerçekleştirilen müsabakalarda, 16-17 yaş grubunda 10 sıklette mindere çıkan sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti. Sivas'ı temsilen müsabakaya katılan Sivas Güreş Eğitim Merkezi sporcuları derece yapmayı başardı. 80 kiloda M. Furkan Güneş altın madalya kazandı. 2 Bronz madalyanın daha kazanıldığı maçlarda Sivas ekibi kente 3 madalya ile döndü.
Sıkletlerinde dereceye giren sporcular, 22-26 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmeye hakkı kazandı. - SİVAS
Kaynak: İHA
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