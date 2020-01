Sivaslı kadınların mutfağı "iyilik" kokuyor

Sivas'ta "Bir el de sen uzat" sloganıyla 3,5 yıl önce bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından 30 gönüllü kadın, evlerinde imece usulü yaptıkları yiyecekleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan gönüllü kadınlar, son olarak "Mutfakta iyilik kokusu var" sloganıyla, hazırladıkları yiyecekleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı.

Her hafta grup üyelerinden birinin evinde toplanan kadınlar, yaşlılar için çorba başta olmak üzere çeşit çeşit yemekler hazırlıyor, özellikle ihtiyaç sahibi çocuklu aileler için yaş pasta ve kurabiyeler yapıyor.

Yardımsever kadınlar, yiyecekleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırıyor. Ziyaretlerde ailelerle sohbet edip dertlerini dinleyen kadınlar, onlara çeşitli yardımlarda da bulunuyor.

"Gittiğimiz evlerdeki insanlar bizi bırakmak istemiyor"

Grup üyelerinden ev kadını Aylin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir elde sen uzat" gönüllü yardım ekibi olarak her ay farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özelikle yetim ve öksüz çocukların gönüllerine, kalplerine dokunabilmek için arkadaşlarla pasta börek yapıp onlara dağıtıyoruz. Yaşlılarımıza çorba, çocuklarımıza kurabiye ve poğaçalar yapıyoruz." dedi.

Yiyecekleri önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere götürdüklerini anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz evdeki insanlar bizi bırakmak istemiyor. Götürdüklerimizi bir yana bırakıp bizimle sohbet etmek istiyorlar. Onlarla çok güzel vakitler geçiriyoruz. Yiyecekleri gören çocuklar çok seviniyor. Bizi kapıda görünce üzerimize atlıyorlar. Yaptığımız bu iş o kadar hoşlarına gidiyor ki... Belki bazı şeyleri dışarıda parayla satın alabilirler ama özelikle anneleri olmayan çocuklara anne kokusunu yaşatmak adına 'Mutfakta iyilik kokusu var' sloganıyla yemekleri yapıp dağıtıyoruz."

Merve Gündoğdu ise gruba bir arkadaşı sayesinde katıldığını söyledi.

Yaptıkları faaliyetin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Gündoğdu, "Gruba girdikten sonra babamı da birkaç eve götürdüm. Gerçekten ihtiyaç sahibi ailelerin olduğunu gördük. Biz de şimdi onlara, evlerinde yapılmayan yiyecekleri hazırlayarak veriyoruz." diye konuştu.

"Saatlerce muhabbet etmek istiyorlar"

Özel eğitim öğretmeni Hilal Şeker Kangal da bir arkadaşının bahsetmesi üzerine gruba dahil olduğunu ifade etti.

Projenin insanların gönlüne dokunduğunu belirten Kangal, şöyle devam etti:

"Her hafta cuma ya da cumartesi günleri gurubumuzdaki kadınların uygunluğuna göre buluşuyoruz. Daha önce tespitini yaptığımız ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlılarımıza, hazırladığımız yiyecekleri ulaştırıyoruz. Kapıları hiç çalınmamış, 'merhaba' diyenleri olmamış, hal ve hatırları sorulmamış kişilere gidiyoruz. Bizimle oturup saatlerce muhabbet etmek istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz."

Konuk oldukları bir yaşlının, evinde sadece peynir ve ekmek yediğini öğrendiklerini anlatan Kangal, "Çocukları var ama görüşmüyorlarmış, biz gidince inanılmaz mutlu oldu. Yaptığımız yiyeceklere sevgimizi ve merhametimizi katıyoruz. Umarım bu tip etkinlikler daha da çoğalır." ifadelerini kullandı.

Kangal, grupta öğretmen, doktor, öğretim görevlisi gibi çeşitli mesleklerden kadınların bulunduğunu, ortak paydalarının ise iyilik olduğunu vurguladı.

"Çocuklarım çok mutlu oluyor"

Yardım alanlardan Saliha Topal ise eşinin vefatının ardından 2 çocuğuyla Sivas'a yerleştiğini belirtti.

Gönüllü grubun kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getiren Topal, "Kiraya geldim buraya, doğal gaz kapalıydı, açtırdılar. Yaptıkları bu hareket çok hoşuma gidiyor. Çocuklar çok mutlu oluyor. Onlar sevinince ben de çok mutlu oluyorum. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ayşe Türkoğlu da grup üyelerinin ziyaretiyle çok mutlu olduğunu ve hastalıklarını unuttuğunu söyledi.

Berfin Kaya ise her türlü sorunuyla ilgilenen gruba teşekkür etti.

Kaynak: AA