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Sivaslı öğrencilerden İdlib'e yardım kampanyasına destek

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suriye'nin İdlib kentindeki mağdurlar için başlatılan yardım kampanyasına öğrencilerden de destek geldi.

22.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:56Sivaslı öğrencilerden İdlib'e yardım kampanyasına destek
'ın ilçesinde 'nin kentindeki mağdurlar için başlatılan yardım kampanyasına öğrencilerden de destek geldi.

Suşehri Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı öncülüğünde ilçede bulunan 13 sivil toplum örgütünün desteğiyle Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı. Sivas Caddesi üzerindeki boş bir iş yerinde 15 gün süreceği belirtilen kampanyaya vatandaşlar, gıda, halı, giyecek, yiyecek, un, çocuk bezi ve nakdi yardımda bulunabilecek.

İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Ömer Halisdemir Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafız adayı öğrenciler de, harçlıklarından biriktirdiği paraları ve aldıkları giysileri yardım bürosuna teslim ettiler. Çocukların anlamlı bağışından dolayı duygulanan görevliler, çocuklara anlamlı desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Pazartesi günü başlayan yardım kampanyasına halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, toplanan yardımların kısa sürede tırlarla İdlib'e ulaştırılacağını kaydetti. - SİVAS

Suşehri, Suriye, Sivas, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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