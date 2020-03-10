Sivaslı okçular Türkiye 3'üncüsü oldu
Yozgat'ta 20 ilden 200 sporcunun katılımı ile yapılan"3. Geleneksel Okçuluk Yarışmasına" Sivas'ı temsilen katılan Sivas Okçuluk takımı, takım halinde Türkiye 3'üncüsü oldu.
10.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:00
Yozgat 'ta 20 ilden 200 sporcunun katılımı ile yapılan"3. Geleneksel Okçuluk Yarışmasına" Sivas 'ı temsilen katılan Sivas Okçuluk takımı, takım halinde Türkiye 3'üncüsü oldu.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği ve Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından düzenlenen "3. Geleneksel Okçuluk Yarışması" sona erdi.
Bozok Üniversitesi Spor Salonunda "Tarih İçin Bir Ok At" sloganı ile yapılan yarışmaya 20 ilden 200 sporcu katıldı. Giyilen Osmanlı ve Selçuklu tarzı kıyafetler de yarışmaya renk kattı. Bireysel erkek ve kadın, 10 -14 yaş ve 15-17 yaş kategorilerinde yapılan ve kıyasıya mücadelenin sergilendiği yarışmada yaylar sonuna kadar gerildi. Sporcular hedefi vurmak için ter döktü.
Sivas'ı temsilen yarışmaya katılan Sivas ekibi dereceyle dönmeyi başardı. Sivas ekibi takım halinde Türkiye 3'üncüsü olarak kupa kazandı.
(İHA)
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği ve Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından düzenlenen "3. Geleneksel Okçuluk Yarışması" sona erdi.
Bozok Üniversitesi Spor Salonunda "Tarih İçin Bir Ok At" sloganı ile yapılan yarışmaya 20 ilden 200 sporcu katıldı. Giyilen Osmanlı ve Selçuklu tarzı kıyafetler de yarışmaya renk kattı. Bireysel erkek ve kadın, 10 -14 yaş ve 15-17 yaş kategorilerinde yapılan ve kıyasıya mücadelenin sergilendiği yarışmada yaylar sonuna kadar gerildi. Sporcular hedefi vurmak için ter döktü.
Sivas'ı temsilen yarışmaya katılan Sivas ekibi dereceyle dönmeyi başardı. Sivas ekibi takım halinde Türkiye 3'üncüsü olarak kupa kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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