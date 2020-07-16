Sivaslı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammed Demir, memleketi Sivas'ta son yolcuğuna uğurlandı.

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan evli ve bir çocuk babası Muhammed Demir için Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi. Yukarı Tekke Garnizon Şehitliğinde kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum müdürleri ile şehidin meslektaşları ile yakınları katıldı. Oğullarını ebediyete uğurlayan Dilber ile İbrahim Demir çifti törende metanetini korumaya çalıştı. Ay yıldızlı tabuta sarılan şehidin kardeşi ile babası törene katılanları duygulandırdı. Şehidin eşi Hilal Demir, 2 yaşındaki kızı Afra ile törene katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardında ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı polis şehitliğinde toprağa verildi. - SİVAS