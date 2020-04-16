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Sivaslı sporculardan "Evde kal, hareketli kal, hayat eve sığar" mesajı

Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcular, vatandaşlara "Evde kal, hareketli kal, hayat eve sığar" mesajı verdi.

16.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:04
Sivaslı sporculardan
Sivas 'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcular, vatandaşlara "Evde kal, hareketli kal, hayat eve sığar" mesajı verdi.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcuların evlerinde spor yaparken görüntüleri paylaşıldı.
Videoda sporculara ve vatandaşlara seslenen Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, müdürlük olarak bütün sporculara "Haydi hep birlikte spora" çağrısında bulunduklarını belirtti.
Sporculara evde basit egzersizleri yaparak evde kalmalarını tavsiye eden Tunç, "Bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi evlerinde kalarak spor yapmaya davet ediyoruz. Evde kalmaya, evde harekete hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.
Hazırlanan videoda, aralarında milli sporcuların da yer aldığı birçok sporcu, "Evde kal, hareketli kal, hayat eve sığar" mesajı verdi.
Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Spor
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