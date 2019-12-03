Sivaslı ustadan özel kuvvetlere deri kılıf

SİVAS'ta terzilik yaparken deri işlemeciliğine merak salan Serkan Civelek (35), bıçak ve hançer kılıfları üretmeye başladı. Üzerini geyik, kurt, ay yıldız ve çeşitli motiflerle süslediği deri kılıflar ilgi gören Civelek, özel kuvvet personeline de talep üzerine ürün gönderiyor.

Sivas'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Serkan Civelek, 1995 yılında babası Şeref Civelek'in (62) yanında terzilik mesleğine başladı. Uzun yıllar bu mesleği sürdüren Civelek, 2017 yılında 'deri bezeme' sanatı ile tanıştı. Daha önce de deriye karşı ilgisi olan Civelek, meslek hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Civelek, tutkunu olduğu çeşitli bıçaklara deriden kılıf yapmaya ve zamanla bunları pazarlamaya başladı. Avcı ve köpeği, keçi, geyik, kurt, kurt patisi, ay yıldız ve balık gibi çeşitli çizimleri kılıfların üzerine işleyen Civelek, sosyal medya hesabından da yurt geneline satış yapıyor. Civelek, ayrıca polis özel harekat, jandarma ve özel kuvvetlerden de gelen talepleri değerlendirerek taktik kılıflar yapıyor.

'AVCININ RUHUNU YANSITMAYI SEVİYORUM'

Çocukken ilk bıçak ve deriye karşı merakı ve ilgisi olduğunu söyleyen Civelek, "Deri bana çocukluğumdan bu zamana kadar görsellikte çekici geldi. Bıçakları seviyorum, özellikle av bıçaklarını seviyorum. Bıçak kılıfları yapmaya başladım. Terziyken çakılara, kendi kullandığım av bıçaklarına kılıflar yapıyordum. Daha sonra vu alanda araştırmalar yapmaya başladım. Sonuçta bu işi yapabileceğimi anladım. Türklerin tarihinde bu meslek deri bezeme olarak geçiyor. Çok severek yapıyorum. Gün geçtikte daha farklı şeyler yapıyorum. Bir kılıfta örneğin avcının ruhunu yansıtmayı seviyorum. Avcı ve köpeği, dağda bir keçi, geyik gibi görseller oluşturmak istedim. Elimden geldiği kadar avcıları, balıkçıları, doğasever kampçıların bıçaklarına kılıflar yapıyorum. Şu anda sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyorum. Türkiye genelinde çeşitli bıçak ustaları bana bıçakları gönderiyor, ben de burada kalıplarını çıkarıp onlar için kılıf yapıyorum" dedi.

'ÖZEL KUVVETLERDEN DE TALEPLER OLUYOR'

Kılıfların üzerindeki desenlerin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Civelek, "Örneğin bir alabalık avcısı bıçak kılıfının üzerinde alabalık deseni istiyor. Ruhu özgür insan dağda bir keçiye ya da kurda hayrandır ve kurt patisi istiyor. Avcılar özellikle doğallıkla bütün olmak istiyor. İnsanlar betonlaşan binaların arasında ruhları daralıyor ve haliyle üzerinde taşıdıkları şeylerin de doğal olmasını istiyor. Bunu doğadan bir parçaymış gibi görmek istiyor. Ayrıca polis özel harekattan, jandarmadan ve özel kuvvetlerden de talepler oluyor. Onlar için de taktik kılıflar yapıyorum. Taktik kılıfları da genellikle talep doğrultusunda hazırlıyorum" diye konuştu.