Haberler » Güncel » Sivaslı ustadan özel kuvvetlere deri kılıf - Haber

Sivaslı ustadan özel kuvvetlere deri kılıf

Sivaslı ustadan özel kuvvetlere deri kılıfSİVAS'ta baba mesleği terziliği sürdürürken, deri işlemeciliğine merak salan Serkan Civelek (35), bıçak ve hançer kılıfları üretmeye başladı.

03.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:02
Sivaslı ustadan özel kuvvetlere deri kılıf
SİVAS'ta baba mesleği terziliği sürdürürken, deri işlemeciliğine merak salan Serkan Civelek (35), bıçak ve hançer kılıfları üretmeye başladı. Üzerini geyik, kurt, ay yıldız ve çeşitli motiflerle süslediği deri kılıflar ilgi gören Civelek, özel kuvvetlerde görev yapan personellere de talep üzerine ürün gönderiyor.
Sivas'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Serkan Civelek, 1995 yılında babası Şeref Civelek'in (62) yanında terzilik mesleğine başladı. Babası ile birlikte uzun yıllar boyunca terzilik yapan Civelek, 2017 yılında 'deri bezeme' sanatı ile tanıştı. Daha önceden de deriye karşı ilgili olan Civelek, meslek hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Civelek, tutkunu olduğu çeşitli bıçaklara deriden kılıf yapmaya ve zamanla bunları pazarlamaya başladı. Avcı ve köpeği, keçi, geyik, kurt, kurt patisi, ay yıldız ve balık gibi çeşitleri kılıfların üzerine işleyen Civelek, sosyal medya hesabından da talep üzerine Türkiye geneline satış yapıyor. Ayrıca polis özel harekat, jandarma ve özel kuvvetlerden de talepler doğrultusunda taktik kılıflar yapan Civelek, deriye hayat vererek mesleğini sürdürüyor.
'AVCININ RUHUNU YANSITMAYI SEVİYORUM'
Çocukken ilk bıçak ve deriye karşı bir merakı ve ilgisi olduğunu söyleyen Civelek, Deri bana çocukluğumdan bu zamana kadar görsellikte çekici geldi. Bıçakları seviyorum, özellikle av bıçaklarını seviyorum. Bıçak kılıfları yapmaya başladım. Terziyken çakılara, kendi kullandığım av bıçaklarına kılıflar yapıyordum. Daha sonra meslek alanında araştırmalar yapmaya başladım. Sonuçta bu işi yapabileceğimi anladım. Bizde, Türklerin tarihinde bu meslek deri bezeme olarak geçiyor. Çok severek yapıyorum. Gün geçtikte daha farklı şeyler yapıyorum. Bir kılıfta örneğin avcının ruhunu yansıtmayı seviyorum. Avcı ve köpeği, dağda bir keçi, geyik gibi görseller oluşturmak istedim. Elimden geldiği kadar avcıları, balıkçıları, doğasever kampçıların bıçaklarına kılıflar yapıyorum. Şu anda sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyorum. Türkiye genelinde çeşitli bıçak ustaları bana bıçakları gönderiyor, ben de burada kalıplarını çıkarıp onlar için kılıf yapıyorum dedi.
'ÖZEL KUVVETLERDEN DE TALEPLER OLUYOR'
Kılıfların üzerindeki desenlerin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Civelek, Örneğin bir alabalık avcısı bıçak kılıfının üzerinde alabalık deseni istiyor. Ruhu özgür insan dağda bir keçiye ya da kurda hayrandır ve kurt patisi istiyor. Avcılar özellikle doğallıkla bütün olmak istiyor. İnsanlar betonlaşan binaların arasında ruhları daralıyor ve haliyle üzerinde taşıdıkları şeylerinde doğal olmasını istiyor. Bunu doğadan bir parçaymış gibi görmek istiyor. Ayrıca polis özel harekattan, jandarmadan ve özel kuvvetlerden de talepler oluyor. Onlar içinde taktik kılıflar yapıyorum. Taktik kılıfları da genellikle talep doğrultusunda hazırlıyorum diye konuştu.
Sivaslı ustadan özel kuvvetlere deri kılıf

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48 Hadim'de AK Parti mahalle başkanları toplandı - Haber
12:48 Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor - Haber
12:48 ABD Başkanı Trump: "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi... - Haber
12:48 ESOGÜ cinayetleri sanıklarının "silahlı tehdit" davasında karar - Haber
12:48 Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
20:28 Süper Lig'de kullanılan 47 penaltının 31'i hatalı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 12:51:11