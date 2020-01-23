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Sivaslı yüzücüler derece için kulaç attı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Yüzme ANALİG il seçmesi" ve "Okullar arası gençler yüzme il birinciliği" yarışları gerçekleştirildi.

23.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:17Sivaslı yüzücüler derece için kulaç attı
Sivas Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Yüzme ANALİG il seçmesi" ve "Okullar arası gençler yüzme il birinciliği" yarışları gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi yüzme havuzunda yapılan heyecan dolu yarışlara merkezdeki birçok okuldan çok sayıda sporcu katılım sağladı. Sivas Bölgesi ulusal ve il yüzme hakemlerinin görev aldığı ANALİG il seçmesi ve okullar arası il birinciliği yarışlarında, tribünlerden aldıkları destekle kulaç atan yüzücüler dereceye girmek için mücadele etti.

Aynı gün sona eren heyecan dolu yüzme yarışları sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi. ANALİG il seçmesi ve okullar arası il birinciliği yarışlarında derece yapmayı başaran sporcular, gruplarda Sivas'ı temsil etmeye hak kazandı. - SİVAS

Spor

Kaynak: İHA

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