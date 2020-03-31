’Evde Kal’ uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas’ta cadde ve sokaklar dolup taştı

Sivas 'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına yeterince uyulmadığı gözlendi. Cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekerken, bankaların önünde kuyruk oluşturanları, bekçiler uyardı.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, evde kalınması çağrıları yapılırken, Sivas sokakları, bugün kalabalığıyla dikkat çekti. Cadde ve sokaklar boş kalmazken, özellikle Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bankaların önünde kuyruklar oluştu.

UYARILAR YAPILIYOR AMA KİMSENİN DİKKATE ALDIĞI YOK

Polis ekipleri ve bekçiler, kuyrukta olanları 'sosyal mesafe' kuralına uymaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Bazı kişiler ise acil işleri olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kentte kaldırılmayan bazı banklarda ise oturanlar olduğu gözlendi.

İşte kentten gelen görüntüler;

Kaynak: DHA