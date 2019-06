HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentte düzenlenecek "Gardaşlık Festivali" yüz binlerce Sivaslıyı bir araya getirecek.

Sivas Valiliği, İstanbul başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerdeki nüfus yoğunluklarıyla bilinen Sivaslıları buluşturmak için "Gardaşlık Festivali" düzenleyecek. Kentin plaka işareti olan 58'i temsilen Ağustos ayının 5'inde düzenlenecek festivale iş, siyaset, sanat ve spor alanlarında öne çıkan Sivaslıların yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'de yaşayan tüm Sivaslılar davet edilecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 100. yılını çok anlamlı ve etkin bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi. 100 yıl önceki ruhu ve heyecanı yaşatmayı arzuladıklarını belirten Ayhan, "2019, ekonomik ve sosyal anlamda bereketli geçsin istiyoruz ve kardeşlik hukukumuzu daha da kavileştirmek açısından anlamlı olsun istiyoruz. Bu manada bir çalıştay yaptık ve çıkan sonuçlardan bir tanesi de Gardaşlık Festivali." dedi.

Daha önce ağustos ayının 5'inde "Dünya Sivaslılar Günü" adı altında resmi olmayan bir kutlama yapıldığını aktaran Ayhan, "Sosyal medya üzerinden bir farkındalık oluşturuluyordu. Madem böyle bir algı oluştuysa 8'inci ayın 5'inde Sivas'ta 2 gün serecek Gardaşlık Festivali yapılım dedik. Bizim gardaşlık kültürünün, gardaşlık misyonunun temel enstrümanları neler, yani bu birlikteliğimizi oluşturan, Sivas'ın emin şehir olmasını sağlayan temel doneler neler, onlara vurgu yaparak 2 gün boyunca çok etkin ve canlı bir program yapacağız." diye konuştu.

Amasya "gardaş" şehir ilan edildi

Sivas dışında yaşayan tüm Sivaslılardan festivale ilgi göstermelerini beklediklerini dile getiren Ayhan, şöyle devam etti:

"Sivaslı hemşehrilerimizin sadece sanal dünyada değil, fiilen ve fiziken de burada olmalarını istiyoruz. Önce bir kortejle başlayacağız, korteje Sivaslı ünlüleri davet edeceğiz. Halaylar çekeceğiz, gardaşlık kültürümüzün özüne yönelik sempozyumlar yapacağız. Her yıl bir ilimizi gardaş ilan edeceğiz. Sivas Kongresi'nin 100. yılı olması münasebetiyle bu yıl Amasya'yı gardaş ilan ettik. Amasya ilimizi tüm sosyo ekonomik yapısıyla, valisi, belediye başkanı ve milletvekilleriyle beraber burada ağırlayacağız. Ortak bir program yapacağız, bu şekilde sosyal hareketliliği artırmış olacağız. Sivas'ın geçmişinde 100 yıl boyunca anlam ve mana bulmuş, Sivas'a her alanda hizmet etmiş, ismi her yerde yazılı olan Muzaffer Sarısözen, Nuri Demirağ, Aşık Veysel ve Aşık Ruhsati gibi değerlerin çocuklarını hizmetlerinden dolayı onure edeceğiz. Yani geçmişten bugüne tüm birikimimizi 2 gün boyunca ortaya koyacağız, bir şuur oluşturacağız, bir bilinç oluşturacağız ve Sivas'ın farkını ortaya çıkartacağız."

İlkini düzenleyecekleri "Gardaşlık Festivali"ni geleneksel hale getirmeyi arzuladıklarını aktaran Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Her yıl Ağustos ayının 5'in de Sivaslılarda bir ortak bilinç olma noktasında güzel bir miras bırakacağız. Sivaslıyım diyen herkesi bu sene Sivas'ta görmek istiyoruz. Hem turizm açısından Sivas'a ekonomik anlamda bir katkı sağlayacak, hem Sivaslılık vurgusu ortaya çıkacak, hem de ortak bir noktada buluşmuş olacağız. Sivas Türkiye Cumhuriyeti'nin harcıdır, temelidir. Burası cumhuriyetin aklı olan şehirdir. Nasıl Selçuklular bizim kalbimiz, Osmanlılar vicdanımızsa cumhuriyet de bizim aklımızdır. Cumhuriyetin aklı Sivastır. Bu akla vurgu yapmak, bunun etrafında kenetlenmek için kendini Sivaslı hisseden herkesi sanat dünyasından, iş dünyasına, spor dünyasından, edebiyat dünyasına herkesi mutlaka Sivas'a bekliyoruz. Keyif alacakları, mutlu olacakları bir yıl ve günler yaşayacağız."

