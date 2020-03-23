Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sivaslılar, korona virüs uyarılarına aldırış etmedi - Haberler

Sivaslılar, korona virüs uyarılarına aldırış etmedi

Sivas'ta korona virüs uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek sokaklara akın etti.

23.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:35
Sivaslılar, korona virüs uyarılarına aldırış etmedi
Sivas 'ta korona virüs uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek sokaklara akın etti. 83 yaşındaki bir vatandaşın sokağa çıkılmaması konusunda yaptığı uyarı ise dikkat çekti.

Sivas'ta hava sıcaklığının 15 dereceyi bulmasını fırsat bilen vatandaşlar, korona virüse aldırış etmenden kendini dışarıya attı. Kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesinde ve ara sokaklarında yoğunluk olduğu görüldü. Banka ve postane önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Banklarda oturan vatandaşlar ise 1 metre kuralına uymadığı görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen yaşlıların kalabalık içerisinde olması dikkat çekti. Sivas İl emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıları megafonlar ile aralıksız uyarılarda bulundu.

83 Yaşında sokağa çıktı, siz çıkmayın diye uyardı

İşini halletmek için evinden çıktığını söyleyen 83 yaşındaki Mehmet Pınarlı 'nın 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmamaları gerektiğini söylemesi dikkat çekti. Pınarlı, "Ben 83 yaşındayım. Evrakım vardı, onu aldım denetime gidiyorum. Onun için dışarı çıktım. Sokağa çıkmamamız lazım. Benim işim olmasa çıkmazdım. Diğer arkadaşlar da çıkmasınlar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Pınarlı, Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Bakan Gül: İşyurtları Kurumu'nun kiraya verdiği işletmelerden kira alınmayacak - Haber Kovid-19 salgınına karşı park ve meydanlardaki oturma alanları tel örgüyle kaplandı - Haber Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haber Lübnan eurobond döviz ödemelerini askıya aldı - Haber SPOR Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklarına dezenfekte - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber
Loading