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Sivaslılar pazar alışverişlerini ihmal etmedi

Sokağa çıkma yasağının kapsamı dışında kalan Sivas'ta, halk mutfak alışverişi için pazarını yaptı.

11.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:53
Sivaslılar pazar alışverişlerini ihmal etmedi
Sokağa çıkma yasağının kapsamı dışında kalan Sivas 'ta, halk mutfak alışverişi için pazarını yaptı.

Büyükşehirlerde ve Zonguldak 'ta alınan sokağa çıkma yasağı Sivas gibi büyük şehir statüsünde olmayan illeri etkilemedi. Sivas'ta halk, pazar alışverişi için semt pazarlarındaydı. Sivaslılar sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek alışverişlerini gerçekleştirdi. Maskesi olmayan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından pazara alınmadı. Kimi sokağa çıkabilmenin avantajını yaşarken kimi Sivaslılar ise sokağa çıkma yasağının illeri de kapsaması gerektiğini fikri savundu. Öte yandan kent meydanında insan yoğunluğunun geçmiş günlere oranla azaldığı görüldü. Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında megafonla vatandaşları Korona virüs konusunda uyararak 'Evde kal' mesajı verdi. Trafikte araç yoğunluğunun uyarılara rağmen fazla olması dikkat çekti.

Korona virüse karşı Sivas'ta da tedbirlerin arttırılması gerektiğini belirten vatandaş, "Bu sağlık tedbirlerine bire bir uyulması lazım. Bu tedbirler kendi sağlığımız için. Diğer büyük şehirlere giriş çıkışlarını kapatılması, sokağa çıkışların yasaklanması yayılımı azaltmak için. Sivas'ta ağır kurulların olması lazım bence. Pazarda maske takmayan kurallara uymayan vatandaşlar vardır "dedi.

Sokağa çıkma yasağının Sivas'ta uygulanmasını doğru bulmadığını belirten Hacı Yılmaz, "Buralar küçük şehirler, oralar büyük şehirler. Yaklaşık 16 Milyon nüfus var. Büyük şehirlerden en az 2 Sivas çıkıyor. Oralarda sokağa çıkma yasağı çıkması normal. Buranın nüfusu 300 Bin burada sokağa çıkma yasağının olması pek mantıklı değil" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Sivas, Güncel
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