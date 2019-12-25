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Sivaslıların asgari ücret beklentisi: Ortalama 2.600-2.700 TL olmalı

Sivaslılar asgari ücretin açıklanmasına bir gün kala asgari ücret taleplerini dile getirdi. Vatandaşlar asgari ücretin ortalama 2.600, 2.700 lira civarında olması gerektiğini söylerken, işverenler 2.020 liranın yeterli olduğunu söyledi.

25.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:04

Asgari ücretin açıklanmasına bir gün kala halkı asgari ücret beklentilerini dile getirdi. Kimi vatandaşlar asgari ücretin ortalama 2.600, 2.700 lira civarında olmasını isterken iş veren kesimi ise 2.020 liranın yeterli olduğunu söyledi.

"İDEAL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sivas'lı vatandaş Ekrem Kurt, şu an ki asgari ücretin yeterli olmadığını belirterek, "2.020 lira ortalama bir ailenin geçinebileceği yeterli bir ücret değil. En az 2.600-2.700 lira civarında olması taraftarıyım. 2.600 lira ile de lüks bir hayat süremez ama 2.020 liradan çok daha iyi geçinebileceğini düşünüyorum. Çünkü hayat gün geçtikçe daha da pahalılaşıyor. Çocuğunu okula gönderen bir aile için tam yetmese bile ideal olacağını düşünüyorum" dedi.

Sivaslıların asgari ücret beklentisi: Ortalama 2.600-2.700 TL olmalı

Asgari Ücret, Sivas, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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