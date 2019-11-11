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Sivasspor 4 gün izinli

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Konyaspor'u Emre Kılınç ve Hakan Arslan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi.

11.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:07Sivasspor 4 gün izinli
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında 'u Emre Kılınç ve Hakan Arslan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan 'da futbolculara 4 gün izin verildi.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da ise deplasmanda Andorra ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilecek bir haftalık arada Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılara 4 gün izin verdi.

D.G. Sivasspor, ligin 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te İstikbal Mobilya Kayserispor ile Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadelenin hazırlıklarına 14 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde başlayacak. - SİVAS

Hakan Arslan, Konyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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