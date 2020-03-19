Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Sivasspor 5 eksikle çalıştı - Spor

Sivasspor 5 eksikle çalıştı

- Sivasspor 5 eksikle çalıştı Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk edecek olacak Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor.

19.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:06
- Sivasspor 5 eksikle çalıştı
SİVAS - Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor 'u konuk edecek olacak Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip bugünkü idmanı 5 oyuncusundan mahrum olarak gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Ardından 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan Sivas ekibi, dar alan pas çalışması ve koordinasyon hareketleri yaptıktan sonra çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Ziya Erdal, Furkan Sağman, Skuletic ve kaleci Ali Şaşal Vural olmak üzere 5 futbolcu çalışmada yer almadı.
Kırmızı-beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor 5 eksikle çalıştı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sivasspor 5 eksikle çalıştı
Etiketler : Denizlispor, Sivasspor, Sivas, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Spor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Spor
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Spor
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Spor
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Spor
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Loading