Haberler » Spor » Sivasspor 5 Ocak'ta toplanacak - Spor

Sivasspor 5 Ocak'ta toplanacak

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Sivasspor, 5 Ocak 2020 Pazar günü Antalya'da toplanarak ligin ikinci devresinin hazırlıklarına başlayacak.

30.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:26 Sivasspor 5 Ocak'ta toplanacak
Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan , 5 Ocak 2020 Pazar günü 'da toplanarak ligin ikinci devresinin hazırlıklarına başlayacak.

Ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren kırmızı-beyazlı ekip, 5 Ocak 2020 Pazar gününe kadar izinli olacak. Daha sonra Antalya Belek'te toplanacak olan Yiğidolar, devre arası kamp hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayacak. Yaklaşık 15 gün Antalya'da kamp yapacak olan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının programına göre yeniden Sivas'a gelerek çalışmalarını sürdürecek.

Diğer yandan kırmızı-beyazlılar kamp programı dahilinde 2 veya 3 hazırlık maçı yapacak. - SİVAS

Sivasspor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:36   Lider Sivasspor'un istikrar abideleri Caner ve Appindangoye - Spor
11:34   Şirketlerde BT güvenliğine ayrılan bütçeler ortalamanın altında - Spor
11:26   Menemenspor, Süper Lig'i istiyor - Spor
11:19   Minderde Büyükşehir farkı - Spor
11:18   Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu - Spor
11:07   Kicker, Galatasaray'ın Marcelo Sarrachi'yi kiraladığını duyurdu - Spor
10:32   Trabzonspor'un Ünal Karaman'la yollarını ayırma nedeni ortaya çıktı - Spor
09:48   Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi - Spor
09:20   Eski Süper Lig kalecisi İbrahim Hasançebi, hastanede dehşet saçtı - Spor
09:19   Galatasaray e-spor takımı, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi - Spor
30.12.2019 11:38:36