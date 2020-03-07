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Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 isim sakatlandı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı sahasında konuk edecek olan Sivasspor'da kaptan Ziya Erdal 3, Petar Skuletic ise 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

07.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:40Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 isim sakatlandı

DG 'un oyuncuları Ziya Erdal ve Petar Skuletic'in antrenmanda sakatlanmasından dolayı 3 ile 6 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sivasspor'da sakatlığı bulunan, takım kaptanı Ziya Erdal ve forvet oyuncusu Petar Skuletic'in sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımız Ziya Erdal ve Petar Skuletic önceki gün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlandı. Yapılan kontrollerde sol üst ön adalesinde ileri seviyeli yırtık tespit edilen Ziya Erdal'ın tedavisinin 3 hafta, sol diz iç yan bağında ileri seviyeli, aynı diz ön çapraz bağda hafif seviyeli yırtık tespit edilen Petar Skuletic'in ise tedavisinin 6 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sporcularımızın tedavilerine hemen başlanılmıştır."


Petar Skuletic, Ziya Erdal, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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7.03.2020 20:48:17