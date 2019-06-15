15.06.2019 09:11
Haberler»Spor » Haber

"Sivasspor'a yakışan takım kuracağız"

"Sivasspor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Otyakmaz, Rıza Çalımbay ile anlaşma sürecini, transfer çalışmalarını ve yeni sezondaki hedeflerle ilgili konuştu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın uzun süredir futbolcu izlediğini belirten Otyakmaz; "Hocamız Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra uzun süre teklifleri kabul etmedi. Bu arada önümüzdeki yılın hazırlıklarını yaptı. Bizde onun farkındayız. Sivasspor için ekstra bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Takımdan birçok oyuncunun gitmesinin herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Aksine biz bunu avantaja çevireceğiz. Önümüzdeki yıl iyi bir Sivasspor izleteceğiz" dedi.

"Hocamıza sonsuz güveniyoruz"

Transferi Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yapacağını belirten Başkan Otyakmaz şunları söyledi; "Hocamızın transfer listesini inceleyeceğiz. Artık transferlerde top Rıza hocada. Yeni sezonda eksiksiz tam bir takımla taraftarlarımızın karşısında olacağız. Transferde hocamıza sonsuz güveniyoruz. İyi transfer yapacaktır. Sivasspor'a, Sivas'a yakışır bir takım kuracağız. Taraftarımız beklesin." - SİVAS
Kaynak: İHA
Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:20 (Özel) Emirsultan'da uzayan restorasyon esnafı mağdur etti
10:20 Bakan Selçuk: 2019'un ilk 5 ayında 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik
10:20 İthalatta gözetim uygulaması
10:19 ÖSYM'nin eğitimine üniversitede devam etmek için yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk...
10:18 YKS'nin birinci oturumu başladı (1)
10:18 AYDIN Görme engelli küçük Duru'nun kitap sevinci
10:18 BURSA Cezaevi firarisi Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış