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Sivasspor Abdul Khalili'nin peşinde

Süper Lig'in ikinci devresi öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kasımpaşa'dan ayrılmak üzere olan 27 yaşındaki orta saha Abdul Khalili ile temasa geçti.

04.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:35 Sivasspor Abdul Khalili'nin peşinde
Süper Lig'in ikinci devresi öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 'dan ayrılmak üzere olan 27 yaşındaki orta saha Abdul Khalili ile temasa geçti.
İlk önce menajer aracılığıyla Abdul ile bir ön görüşme yapan , takıma tecrübeli bir orta saha kazandırmak adına Khalili'yi kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Abdul Khalili'nin de Sivasspor'dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon 18 maça çıkan İsveçli oyuncu 2 gol ve 1 asist yaptı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Abdul Khalili, Kasımpaşa, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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