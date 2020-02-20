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Sivasspor, Alanya maçına hazır

DG Sivasspor, haftanın açılış maçında Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

20.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:13Sivasspor, Alanya maçına hazır
DG , haftanın açılış maçında Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 23. hafta maçında yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak. - SİVAS

Aytemiz Alanyaspor, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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