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Sivasspor, Alanya'ya gitti

D.G. Sivasspor bugün sabah saat 07.15'te Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nden ayrılarak kara yolu ile Kayseri'ye gitti.

26.09.2019 12:31Sivasspor, Alanya'ya gitti
D.G. Sivasspor bugün sabah saat 07.15'te Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nden ayrılarak kara yolu ile Kayseri'ye gitti. Kayseri Havalimanı'ndan uçakla Antalya'ya giden kırmızı-beyazlılar ardından kamp yapacağımız otele yerleşti.
Kırmızı-beyazlı ekip bugün ve yarın Alanya'da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Kayseri, Alanya, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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