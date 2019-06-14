Sivasspor, Alper Potuk'un peşine düştü!

Sivasspor, Rıza Çalımbay'ın da onayıyla Eren Derdiyok, Yatabare ve Alper Potuk transferleri için girişimlerini sürdürüyor.

Gelecek sezon Süper Lig'de korkulu rüya yaşamak istemeyen, ilk 7 sıraya oynayacak bir takım kurmanın peşinde olan Sivasspor'un Galatasaray ile sözleşmesi biten golcü Eren Derdiyok ile Konyaspor'la mukavelesi haziran ayı sonunda sona erecek santrfor Yatabare'nin peşine düştüğü, Kırmızı-Beyazlı yöneticilerin bu oyuncularla sıkı bir pazarlık halinde oldukları öğrenildi.

10 FUTBOLCU ALINACAK

Star Gazetesi'nin haberine göre; Eren Derdiyok'un Galatasaray'dan kazandığı yıllık 2 milyon 150 bin euro istediği, Sivasspor'un ise bu rakamı çok bulduğu indirim talep ettiği belirtildi. 33 yaşındaki Mali asıllı Fransız golcü Yatabare'ye ise 750 bin euroluk öneride bulunulduğu kaydedildi. Her iki oyuncu ile de görüşmeler sürüyor. Bu arada Sivasspor'un 10 oyuncu transfer edeceği vurgulandı.

BAŞKAN DEVREYE GİRİYOR

Yeni hoca Rıza Çalımbay'ın isteğiyle 3 futbolcu için girişimde bulunan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak Alper Potuk'u istediklerini bildirdiği, "Hocamızla görüşelim. Planlarımız belli olsun ona göre konuşuruz" cevabını aldığı ileri sürüldü. Çalımbay Sivas'taki 2. döneminde zirveye oynayacak bir takım kurmanın peşinde.