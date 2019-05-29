Sivasspor altyapıya futbolcu seçmesi yapacak

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor
Kulübü, futbol altyapı takımlarına ücretsiz oyuncu seçmeleri yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, seçmeler 20,27 ve 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
İlk olarak 2003 doğumlu sporcuların seçmeleri 20 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30'da Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin
Tesisleri'nde yapılacak.
2006-2007 doğumlu sporcuların seçmeleri 27 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30'da, 2008-2009 doğumlu sporcuların seçmeleri ise 28 Temmuz Pazar günü yine aynı saatte Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Ücretsiz?seçmelere belirlenen yaş gruplarında ve belirtilen zamanda katılmak isteyenler kulübün, (0346) 226 41 80 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptıracak.
Futbol
, Sivasspor
, Spor
Kaynak: AA