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Sivasspor-Ankaragücü maç biletleri satışta

Süper Lig'in 7. hafta maçında 6 Ekim Pazar günü saat 14.00'de sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

01.10.2019 23:08Sivasspor-Ankaragücü maç biletleri satışta
Süper Lig'in 7. hafta maçında 6 Ekim Pazar günü saat 14.00'de sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.

Satışa sunulan bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27,5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL. Misafir tribünü ise 17,5 TL. - SİVAS

Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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