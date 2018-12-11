- Sivasspor
, Ankaragücü
maçı hazırlıklarını sürdürdü
SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş
yönetimde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışması, top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, yarı sahada çift kale maçla sonra erdi.Antrenmana sakatlığı bulunan İlker Sayan katılmadı.
11 Aralık 2018 Salı 16:55