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Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

DG Sivasspor, Ankaragücü ile yarın oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

29.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:23Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır
DG , ile yarın oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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29.02.2020 14:23:26