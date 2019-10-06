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Sivasspor, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti!

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Sivasspor'da Mert Hakan attığı 2 golle yıldızlaştı.

06.10.2019 16:11

Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Mert Hakan (2) ve Yatabare'nin kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar puanını 12'ye çıkarırken, Ankaragücü 8 puanda kaldı.

SİVASSPOR EVİNDE 10 PUAN TOPLADI

Bu skorla Sivasspor, sahasında oynadığı dört maçta 10 puan topladı. Sivasspor, milli aradan sonra Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

"İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Maç sonunda konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başında da çok şansız bir gol yedik. Telafi edecek süremiz vardı ve telefi de ettik. İyi bir galibiyet aldık, iyi de mücadele ettik. Çok iyi oynadık ve iyi de pozisyonlara girdik. Biz yeni bir takımız. Yeni arkadaşlarımız var. Sakat olan arkadaşlarımız var. Buna rağmen çok iyi bir hava yakaladık ve bunu da sahaya yansıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Sivasspor, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti!

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Sivasspor, Spor

YORUMLAR(1)
CANMEN:SIVASIN öNDE GELEN TAKIMLARDAN OLDUGUNU CUMHURIYET KUPASINDA KANITLADILAR ZATEN, BüTCELERI DARDAN DA DAR, AMA ESKI FUTBOLCU BI BASKANLARI OLMASI, MUHTESEM AZ BüTCELI BI KADROYA SAHIBLER. . . EPEY CAN YAKARLAR, YALNIZ KEMIK KADRONUN YEDEKLERI YOK DENILECEK KADAR, ELBETTE PARALARI ORAYA KADAR YETMIS. . . TEBRIKLER VE BASARILAR. . .
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