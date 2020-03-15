Sivasspor, Antalya'ya gitti
Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Antalyaspor ile oynayacağı maçın için 29 kişilik kafileyle Antalya'ya gitti.
15.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:38
Sivasspor , Süper Lig'in 26. haftasında yarın Antalyaspor ile oynayacağı maçın için 29 kişilik kafileyle Antalya'ya gitti.
Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Antalya'ya gitti. Kırmızı-beyazlılar kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Antalyaspor ile Sivasspor arasında saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Türkiye'de de görülmeye başlanılan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle her iki takım taraftarı stadyuma alınmayacak. - SİVAS
Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Antalya'ya gitti. Kırmızı-beyazlılar kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Antalyaspor ile Sivasspor arasında saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Türkiye'de de görülmeye başlanılan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle her iki takım taraftarı stadyuma alınmayacak. - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalyaspor, Sivasspor, Antalya, Spor
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