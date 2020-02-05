Haberler » Spor » Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır - Spor

Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

05.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:51Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup , Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmana, salonda çalışan Emre ve Marcelo katılmazken, sakatlığı nedeniyle tedavi için yurt dışında olan Arouna Kone'nin ise bugün Sivas'a geleceği öğrenildi. Kırmızı beyazlı ekip antrenmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler


- Sivas

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
5.02.2020 14:05:25