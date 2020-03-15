Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
15.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:16
Demir Grup Sivasspor , Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Lütfullah Bilgin, Antalyaspor, Sivasspor, Spor
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