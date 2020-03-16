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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalya deplasmanına gidecek Sivasspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

16.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalya deplasmanına gidecek Sivasspor 'da Antalyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Antalyaspor, Sivasspor, Antalya, Spor

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