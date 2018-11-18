18 Kasım 2018, 18:10
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Sivasspor Antrenman Maçı Yaptı

Sivasspor Antrenman Maçı Yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde  gerçekleştirilen idmanda futbolcular gruplar halinde çalıştı.
Futbolculardan  Robinho, Arouna Kone, Carl Medjani, Ziya Erdal ve Douglas Santos salonda çalışırken, ligde fazla forma şansı bulamayan futbolcular ise 21 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı.
Diğer gruptaki futbolcular ise ısınma hareketleri, pas ve şut  çalışması üzerinde durdu.
İdmanda, sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan Acar ile orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor  maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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