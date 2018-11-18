Sivasspor Antrenman Maçı Yaptı

Kulüp tesislerinde, teknik sorumlu Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular gruplar halinde çalıştı.
Futbolculardan Robinho
, Arouna Kone, Carl Medjani
, Ziya Erdal
ve Douglas Santos salonda çalışırken, ligde fazla forma şansı bulamayan futbolcular ise 21 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı.
Diğer gruptaki futbolcular ise ısınma hareketleri, pas ve şut çalışması üzerinde durdu.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur
Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
18 Kasım 2018 Pazar 18:10