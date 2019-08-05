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Sivasspor, Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Sırbistan'ın Partizan takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

05.08.2019 21:59 Sivasspor, Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Sırbistan'ın Partizan takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Partizan takımından genç orta saha oyuncusu Armin Djerlek'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncuyla kırmızı-beyazlı ekip 5 yıllık sözleşme imzaladı. 15 Temmuz 2000 yılında Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu, futbola OFK Belgrand takımında başladı. Burada gösterdiği performansın ardından Djerlek, Partizan'a transfer oldu.



Sırbistan Karadağ, Sivasspor, Partizan, Spor

Kaynak: DHA

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