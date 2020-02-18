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Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

18.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:14Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı
Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve stadyumun güney kale arkası tribünü (8 nolu giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.

Bilet fiyatlarının 1. kategori (VIP) 54, 2. kategori (maraton) 27.50, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Arkası) 13,50 lira ve misafir takım için 17.50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
Öte yandan PFDK kararıyla, 09 Şubat'ta oynanan Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney alt D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellendiği bildirildi.

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Kale, Spor

Kaynak: AA

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