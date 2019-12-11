Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Beşiktaş'a teşekkür

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgili transfer haberi söylemlerini yalanlayan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür etti. Otyakmaz, Fenerbahçe ile oynayacakları maça atanan hakem Ali Palabıyık ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

Kulübün resmi sitesinden açıklama yayınlayan Başkan Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın haklarında transfer söylemleri dolaşan oyuncuları Mert Hakan ve Emre Kılınç ile ilgili yaptığı açıklamaya teşekkür etti. Otyakmaz, "Beşiktaş Kulübü, bugün yaptığı basın açıklaması ile oyuncularımız Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında bazı medya kuruluşlarında yer alan spekülatif haberlere en güzel cevabı vermiştir. Maalesef ülkemizde bazı futbol kulüpleri, sporcuyu gerçekten transfer etme niyetinde olmasa bile, özellikle rakiplerinin futbolcularına zamansız ve yasal olmayan bir şekilde transfer teklifi yaparak olası bir performans düşüklüğünden faydalanma gayreti içine girmektedirler. Beşiktaş Kulübü hiçbir zaman böyle bir yolu tercih etmeyip, bu oyuna alet olmamıştır. Kulübümüz hiçbir zaman kendilerinden bu anlamda bir zarar görmemiştir. Ayrıca sezon başında futbolcumuz Emre Kılınç için dönemin Beşiktaş 2'nci Başkanı Serdal Adalı tarafından centilmence transfer teklifi yapıldığını ve anlaşma sağlanamadığını da hatırlatmak isteriz. Bu vesile ile yaklaşan ara transfer döneminde hiçbir oyuncumuzun transferine sıcak bakmadığımızı kamuoyunun dikkatine sunar, bu konudaki olası yayınların art niyetli olacağını şimdiden deklare ederiz" dedi.

"TALİHSİZ KARARLAR VERMEYECEĞİNİ UMUYORUZ"

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maça atanan hakem Ali Palabıyık hakkında da değerlendirme yapan Otyakmaz, "Ali Palabıyık, Süper Lig'de görev almaya başladığından itibaren zaman zaman talihsiz yönettiği maçlar olmasına rağmen, bizim genel anlamda beğendiğimiz genç bir hakemimizdir. Ali Palabıyık, Süper Lig'in 8'inci haftasında İstanbul takımı olan Galatasaray maçımızı yönetmiş olmasına rağmen bu hafta da yine bir İstanbul ekibi olan Fenerbahçe maçına atanmıştır! Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray maçında futbolcumuz Isaac Cofie'yi haksız bir şekilde kırmızı kartla cezalandırmasını ve takımı 10 kişi bırakmasını bir iş kazası olarak görüyor ve Fenerbahçe maçında talihsiz kararlar vermeyeceğini umarak kendisine başarılar diliyoruz" diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadıkları son iki deplasman maçında tribünü doldurarak takıma destek veren taraftarlara teşekkür eden Başkan Otyakmaz, Fenerbahçe maçı için gösterilen ilgiden de memnun olduğunu ifade etti. Otyakmaz, "Demir Grup Sivasspor'un sahadan galibiyetiyle ayrılması, hiç kuşkusuz her zaman olduğu gibi taraftarımızın desteğiyle olacaktır. Süper Lig'in ilk yarısını lider bitirmemiz için önümüzdeki Fenerbahçe maçında kapalı gişe oynayıp, kalan 5 bin biletin de bir an önce satılmasını ve oluşturacakları atmosferle Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun zor bir deplasman olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.